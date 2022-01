Nova reunião no Infarmed: médicos pedem para se antecipar 2.ª dose nas crianças

Joana Amorim Hoje às 06:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Carta aberta da Ordem dos Médicos e do Instituto Superior Técnico para atual fase da pandemia. Governo ouve peritos no Infarmed, esta quarta-feira, para decidir próximos passos.

Com um excesso de transmissibilidade e incertezas ainda quanto à gravidade da infeção por ómicron, o grupo de trabalho da Ordem dos Médicos com o Instituto Superior Técnico (IST) propõe uma série de medidas para enfrentar a atual vaga. Com foco na vacinação e na revisão das regras de testagem e isolamento. Com previsão de pico até 100 mil casos entre 20 e 24 de janeiro. Esta quarta-feira, o Governo volta a ouvir os peritos no Infarmed para depois decidir os próximos passos em Conselho de Ministros.

Entre as medidas preconizadas, a antecipação da segunda toma nas crianças dos 5-11 anos das atuais 6-8 semanas para um intervalo de 3-4 semanas. Com o atual calendário, explica ao JN Filipe Froes, um dos subscritores da carta aberta, as crianças "terão esquema vacinal completo em finais de março, início de abril, para uma ameaça que já não existe, a maior proteção interessa para o momento atual". Sobretudo numa altura em que "precisamos de normalizar o regresso às aulas", garantida que está a reabertura das escolas na próxima semana.