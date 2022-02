Nova técnica anestésica ensinada em tempo real a partir da Áustria

Alexandra Barata Hoje às 19:28 Facebook

José Lemos, 76 anos, acompanha, de olhos abertos e com um ar sereno, a equipa de três médicos anestesistas do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) que esta segunda-feira realizou, pela primeira vez, uma nova técnica anestésica, sob a orientação de uma especialista a partir da Áustria.

Cerca de meia hora depois, o reformado de Torres Novas estava pronto para seguir para o bloco operatório, com a zona torácica anestesiada, onde lhe foi colocado um cardiodesfibrilador implantável(CDI) para lhe proporcionar mais qualidade de vida.

A execução do novo procedimento anestésico coube a Nuno Franco, diretor do serviço de anestesiologia do CHMT, que ia seguindo as indicações de Georgia Riple a "milhares de quilómetros" de distância, através de uns "óculos" especiais.