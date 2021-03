Nova terapia dada a três doentes com fibrose quística

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 07:53 Facebook

Associações pedem o acesso generalizado ao Kaftrio. Foi autorizado na Europa, mas está em avaliação no Infarmed.

Um medicamento inovador para o tratamento da fibrose quística, doença rara que afeta cerca de 400 pessoas em Portugal, está já a ser administrado a três pacientes. Eda Alves, de 16 anos de Moledo, Caminha, foi a primeira a tomá-lo. Decorre o processo de avaliação no Infarmed para o financiamento e a entrada no mercado do Kaftrio.

O acesso generalizado a este fármaco tem sido reivindicado, através de apelos e de uma petição já entregue no Parlamento, por associações que se dedicam a esta doença genética, hereditária e rara. Pedem que o processo seja desbloqueado com urgência, face aos "resultados revolucionários e à eficácia" da terapia.