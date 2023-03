Novas análises ajudam médicos que prescrevem canábis

Os médicos que prescrevem medicamentos com canabidiol (CBD), uma substância da planta canábis usada para tratar epilepsia, entre outras doenças, tem agora uma nova ferramenta de apoio à decisão terapêutica. São umas análises que permitem quantificar os níveis de CBD no sangue e ajustar as dosagens, evitando o risco de toxicidade para o doente.

A técnica foi desenvolvida no âmbito de um projeto de doutoramento da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra e do grupo de investigação CIBIT e será apresentada este sábado, em Coimbra, na segunda conferência nacional de canábis medicinal, organizada pelo Observatório Português da Canábis Medicinal (OPCM) e pela Faculdade de Medicina de Coimbra.

O evento dirigido a médicos, enfermeiros, farmacêuticos e estudantes conta com a presença das ordens dos Médicos e dos Farmacêuticos, do Infarmed e de vários investigadores nacionais e estrangeiros que vão apresentar estudos sobre a canábis medicinal.