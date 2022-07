Novas audições após o verão sobre eutanásia e canábis

Numa sessão legislativa atípica, que só termina em setembro de 2023, vários dossiês estão em contrarrelógio, mas têm de esperar pelo fim das férias para continuar a avançar, como a legalização da canábis para uso pessoal, a eutanásia e os metadados, com novas audições após o verão.

Na canábis, serão sujeitas à aprovação, na Comissão de Saúde, audiências ao Infarmed, à Direção-Geral de Saúde, à Ordem dos Médicos e ao Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências. O parecer sobre o projeto do Bloco de Esquerda foi aprovado esta semana, com elogios do socialista Miguel Rodrigues. O autor do parecer é membro da JS, que defende a legalização.

O deputado diz no parecer que "cumpre saudar os proponentes da iniciativa, que representará um contributo importante para refletir sobre os próximos passos a adotar, seja no combate ao estigma do consumo, seja no combate à criminalidade organizada e na defesa das liberdades individuais".