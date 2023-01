Novas funções e inflação sobrecarregam autarquias

Câmaras da Área Metropolitana do Porto vão ter subida superior a 100 milhões de euros nas despesas de pessoal e funcionamento. Orçamentos aumentam todos.

Para o ano que hoje se inicia, marcado pela transferência de mais competências da administração central e pela inflação galopante, as despesas de funcionamento das autarquias, incluindo com o pessoal, vão aumentar consideravelmente. Na Área Metropolitana do Porto, onde vários municípios anunciaram o maior orçamento de sempre - desde logo o Porto, mas também Gaia e Maia, por exemplo - a fatura sobe mais de 100 milhões de euros.