Novas infeções de covid-19 estão a duplicar a cada 15 dias

Joana Amorim Hoje às 22:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal ultrapassa os quatro milhões de casos desde o início da pandemia. Região Norte e faixas etárias mais jovens registam o maior impacto.

Com 24 538 novas infeções na passada terça-feira, Portugal ultrapassou a marca dos quatro milhões de casos. Que estão agora a duplicar a cada 15 dias, num crescimento diário de 4,8%. Os óbitos inverteram a trajetória, com uma média diária de 22,5. Se a mortalidade pesa nas faixas etárias superiores, a incidência cresce a um ritmo maior nos mais novos. Com destaque para a Região Norte. Estabilizados mantêm-se os Cuidados Intensivos, longe do limiar crítico. Nada que, para já, entendem os peritos, justifique uma reversão das medidas. Exceto o fim dos testes gratuitos. Que deveria ser retomada.