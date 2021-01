Novas reformas perto de superar máximo de seis anos

Paulo Ribeiro Pinto (DV/JN) Hoje às 07:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Valor médio das pensões no Estado duplicou em novembro de 2020, face ao mesmo mês do ano anterior.

Até novembro de 2020, reformaram-se, pelo menos, 14 537 funcionários públicos, o que representa um aumento de 32% face ao mesmo período do ano anterior, quando tinham passado à aposentação 11.025 trabalhadores do Estado.

Estes valores, revelados mensalmente pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), apontam para que, no ano passado, se tenha atingido o valor mais alto de beneficiários da Caixa Geral de Aposentações (CGA) desde 2015, quando passaram à reforma 14 375.

Os dados ainda não estão fechados e só a CGA terá os valores finais sobre quantas pessoas passaram à reforma em 2020. No último relatório, referente a 2019 e publicado em dezembro do ano passado, tinham sido atribuídas 15 439 novas pensões de aposentação e reforma, número superior em 45,5% ao verificado em 2018, sendo que as antecipadas representavam 10% do total, para 1559 novos reformados, o número mais elevado desde 2015.

Quadros superiores

A síntese da execução orçamental divulgada pela DGO revela ainda que o valor médio das novas aposentações mais do que duplicou em novembro de 2020, comparando com o mesmo período do ano anterior. Em novembro foi de 1563 euros mensais o que compara com um valor médio de 764 euros, ou seja, um acréscimo de 105%. Trata-se da subida mais acentuada desde pelo menos 2015. No entanto, é preciso ter cuidado na análise destes valores, uma vez que as variações mensais são muito acentuadas.

A explicar este acréscimo pode estar o facto de os novos reformados da Função Pública terem origem em carreiras com qualificações superiores, como professores, médicos e enfermeiros, que auferem vencimentos mais elevados. Por exemplo, o valor médio bruto das pensões atribuídas em dezembro de 2020 foi de 2429 euros por mês, ou seja, perto de 1800 euros líquidos.

PUB

É uma realidade que tende a agravar-se nos próximos anos, tendo em conta a idade média dos docentes que ronda os 49 anos. De resto, num relatório divulgado em 2019, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económicos alertou para o envelhecimento da classe docente, prevendo que no período de uma década, um em cada dois professores no ativo se reforme. No ano passado, aposentaram-se 1653 docentes, um máximo de sete anos, acima da previsão do Governo.