Novas regras de ensino doméstico contestadas pelas associações

Alexandra Barata Hoje às 09:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Provas de aferição passam a ser obrigatórias e mantém-se a exigência de os responsáveis educativos serem licenciados. Neste ano letivo houve mais 200 alunos neste regime.

A Proposta de Lei 82/XIV, que regulamenta o ensino doméstico e o ensino individual, vai ser esta quarta-feira discutida no Parlamento, sob protesto de duas associações de pais, por não terem sido ouvidas. A obrigatoriedade de realizar provas de aferição não agrada aos defensores deste sistema de ensino. Contestam ainda a exigência de que o responsável educativo seja licenciado e que a escola tenha de autorizar esta opção. Há 723 alunos matriculados no ensino doméstico.

"Não concordamos com a obrigatoriedade das provas de aferição, porque servem para avaliar o método de ensino em sala de aula", argumenta Inês Peceguina, vice-presidente da Associação Movimento Educação Livre (AMEL). Por isso, encara esta exigência, antes facultativa, como uma "forma de controlo" do processo do ensino das famílias, cujos filhos já são submetidos a diversas provas.