Novas tecnologias ajudam municípios a poupar no Natal

Pistas de gelo ecológicas, sensores e luzes LED juntam-se a redução de dias e horários para festas sustentáveis.

Trocam as pistas de gelo por outras em acrílico, usam sensores para ligar a iluminação apenas quando há espectadores, adotam luzes LED. As câmaras de norte a sul do país, sem esquecer os arquipélagos, estão a reinventar as estratégias para celebrar a época natalícia, respondendo a exigências ambientais e reduzindo a fatura, numa altura em que os custos com energia dispararam.

Em Lagos, no Algarve, o município optou por "uma pista de gelo ecológica, ou seja, em acrílico, que não tem o consumo energético das pistas de gelo verdadeiro", explicou a Câmara ao JN.