Nove em cada 10 votos no CDS foram em listas lideradas pelo PSD

O CDS perdeu quase 60 mil votos nos concelhos a que concorreu em nome próprio nas autárquicas deste ano. O partido só conseguiu capitalizar nos municípios em que surgiu coligado com o PSD, somando agora 41 câmaras, contra as 19 de há quatro anos. Nuno Melo - que hoje apresenta, no Porto, a candidatura à liderança do CDS - criticou o aumento da dependência face aos sociais-democratas. Do total de votos nas listas em que o CDS participou, 90,7% foram em candidaturas lideradas pelo PSD.

Em 2021, o CDS apresentou-se a votos, a sós ou a liderar coligações, em 95 concelhos - menos 57 do que há quatro anos. Em contrapartida, o número de coligações lideradas pelo PSD aumentou: segundo o site oficial dos resultados das autárquicas de 2021, houve agora 134, mais 39 do que as 95 que existiram em 2017.

O menor número de listas próprias do CDS contribuiu para a perda de influência do partido. Dos 1 006 615 votos recebidos - entre candidaturas próprias e coligações -, 90,7% foram confiados a listas lideradas pelo PSD. Isto é, as candidaturas do CDS em nome próprio ou a liderar coligações apenas representam 9,3% do bolo total - menos 15% do que os 24,3% de 2017.