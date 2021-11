Nove Lojas do Cidadão prolongam horários até fevereiro

JN Hoje às 13:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Laranjeiras, Marvila, Odivelas, Porto, Vila Nova de Gaia, Coimbra, Braga e Faro e balcão do Campus da Justiça vão continuar a funcionar em horário alargado.

A partir do próximo sábado e até 28 de fevereiro, as lojas do cidadão das Laranjeiras, Marvila, Odivelas, Porto, Vila Nova de Gaia, Coimbra, Braga e Faro e o balcão de atendimento do Instituto de Registos e Notariado, no Campus da Justiça, em Lisboa, vão funcionar das 8 às 15 horas. O horário de segunda a sexta-feira também passará a ser das 8 às 20 horas nos referidos locais de atendimento. Já desde o passado dia 1 de novembro que não é preciso agendar o atendimento.

Nos últimos oito sábados, os referidos balcões funcionaram em horário ampliado aos sábados, das 9 às 22 horas, o que permitiu atender cerca de 50 mil pessoas que pretendiam pedir, renovar ou receber o cartão de cidadão.

Desde o início de outubro e o passado sábado, em todos as modalidades, foram renovados mais de 402 mil cartões de cidadão, entregues quase 503 mil cartões de cidadão e pedidos mais de 78 mil passaportes.