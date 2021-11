Nove mortes por covid-19 e nova subida dos internamentos

Hoje às 14:18 Facebook

A pandemia causou mais nove mortes e 450 novos casos de covid-19 diagnosticados nas últimas 24 horas. Internamentos voltam a subir.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) registou 450 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, aos quais estão associadas nove mortes. Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 18171 pessoas e 1091592 ficaram infetadas com o vírus da SARS-CoV-2.

Os números representam um decréscimo em comparação com os 491 casos reportados ontem, e praticamente metade dos mais de 800 reportados na terça-feira da semana passada e há 15 dias. No entanto, são registos apresentados após um fim de semana prolongado, com menos testes realizados e laboratórios de análises fechados.

Segundo o boletim da DGS esta terça-feira, o total de casos ativos subiu para 32036 (mais 96), enquanto o número de contactos sob vigilância diminuiu para 22457 (menos 67). Neste período, 345 pessoas foram consideradas recuperadas da doença (1041385 no total).

Nos hospitais, há mais 12 internados. Do total de 372 pessoas acamadas, 59 são doentes considerados graves, menos um do que na segunda-feira.

Foi a terceira subida seguida, a oitava em nove dias, do total de doentes acamados, para um registo, 372 doentes, que já não acontecia desde 29 de setembro.

As vítimas mortais, cinco homens e quatro mulheres, tinham todas mais de 80 anos. Esta faixa etária, de longe a mais afetada pela doença, representa 65% do total de óbitos, com 11864 mortes registadas desde o início da pandemia.

Das seis vítimas mortais reportadas pela DGS esta terça-feira, seis residiam na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), que acumula 7735 mortes desde o início da pandemia, período no qual reportou 421576 casos de covid-19, já contando com os 146 notificados nas últimas 24 horas.

A Região Norte, a segunda mais afetada pela doença, reportou 136 novos casos (416480 no total) e um óbito, para um acumulado de 5599 desde o início da pandemia.

A Região Centro perdeu mais duas vidas, para um total de 3186 desde o início da pandemia, em resultado de 147088 infeções diagnosticadas, 83 de ontem para hoje.

Alentejo e Algarve não reportaram qualquer vítima mortal. No extremo sul de Portugal foram anotadas mais 19 infeções (44077 no total, e 479 mortes), enquanto por terras alentejanas foram registados 21 novos casos de covid-19, com o acumulado a situar-se, agora, nos 40216 positivos e 1053 óbitos.

Nas ilhas, mais um dia sem mortes. Os Açores reportaram nove infeções (9384 e 45 óbitos no total), enquanto a Madeira somou mais 36 casos, com o acumulado a subir para 12771, mantendo-se as 74 mortes.