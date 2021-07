Nove mortos por covid no segundo dia seguido acima dos três mil casos

Sandra Alves Hoje às 14:08, atualizado às 14:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Esta quinta-feira há nove mortos por covid-19 e 3269 novos casos de infeção confirmados. Região de Lisboa com mais casos diários e maioria dos óbitos.

Portugal regista um total de 17.135 óbitos associados à doença covid-19 e 899.295 infeções pelo novo coronavírus, desde março de 2020, segundo a Direção-Geral da Saúde.

Em 24 horas, morreram mais nove doentes infetados com SARS CoV-2, sete dos quais em Lisboa e Vale do Tejo, um no Norte e outro na zona Centro. Seis tinham 80 ou mais anos (três homens e três mulheres) e três estavam na faixa etária dos 70-79 anos (dois homens e uma mulher).

Em relação aos 3269 casos diários, Lisboa e Vale do Tejo notificou 1574 infeções (1717 na quarta-feira), o que representa 48,1% do total nacional, e o Norte 934 (821 no boletim anterior). O Algarve tem mais 318 casos, o Centro tem mais 279, o Alentejo mais 109, os Açores mais 41 e a Madeira mais 14.

Em relação às faixas etárias, 319 casos são de crianças até aos 9 anos, 485 entre os 10 e os 19, 830 entre os 20 e os 29 anos, 595 entre os 30 e os 39 anos, 527 entre os 40 e os 49 anos, 234 entre os 50 e os 59 anos, 152 entre os 60 e os 69 anos, 82 entre os 70 e os 79 anos e 40 com mais de 80 anos.

Nos hospitais, o número de doentes com covid-19 internados baixou a "barreira" dos 600 - são agora 599 (menos quatro) - mas há mais seis em estado mais crítico que deram entrada em unidades de cuidados intensivos, onde estão 136 pacientes.

PUB

Por outro lado, conseguiram recuperar mais 1655 pessoas, num total de 840.297 pessoas desde o início da pandemia no país.

Os casos ativos subiram para 41.863 (mais 1605) e há 68.867 contactos sob vigilância das autoridades de saúde (mais 1812).