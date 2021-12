Novembro foi o terceiro mais seco nos últimos 90 anos

A. M. Hoje às 19:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Novembro foi o terceiro mais seco dos últimos 90 anos, com um valor médio de quantidade de precipitação de 18,9 milímetros, muito inferior ao valor normal (1971-2000), correspondendo a apenas 17% do valor normal de 109,4 mm para o mês, contribuindo para colocar em situação de seca moderada a severa 30,3% do território continental, segundo o último boletim climatológico, divulgado nesta terça-feira.

Tendo sido um mês muito frio e muito seco, o valor médio da temperatura média do ar foi de 11,17 graus Celsius (ºC), o quarto mais baixo desde 2000, com uma anomalia de menos 1,20 ºC em relação ao normal. Valores de temperatura média inferiores aos do último mês ocorreram em 20% dos anos desde 1931, indica o boletim do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

As mais baixas quantidades de precipitação no mês de novembro desde 1931 foram registadas em 1981, com apenas 0,9 mm, e em 1958, com 16,7 mm. Analisando-se os dados desde há 90 anos, verifica-se que, em 46, os valores médios de precipitação foram inferiores ao valor normal, registando-se 26 anomalias negativas em 26 dos últimos 50 anos, em 13 anos das últimas três décadas e em oito nos últimos dois decénios.

Os dados disponíveis indicam um início de ano hidrológico (1 de outubro de 2021 a 30 de setembro de 2022) com apenas 106,6 mm de quantidade de precipitação, correspondentes a 51% do valor normal, situação que atinge todo o território continental.

Em alguns locais do Norte e nos distritos de Lisboa, Setúbal, Beja e Faro, os valores de precipitação são inferiores a 50% em relação ao valor normal, situando-se abaixo dos 25% em partes dos distritos de Beja e de Faro, indica o boletim.

Com menos chuva, diminuiu também a percentagem de água no solo especialmente na região Sul, em particular nos distritos de Setúbal, Beja e Faro, onde os valores são inferiores a 20%, ao mesmo tempo que se mantêm muito baixos na região do Nordeste. Em consequência, 61,6% do território continental encontram-se em situação de seca fraca, 17,7% em seca moderada e 12,6% em seca severa.