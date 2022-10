Novo avião da Força Aérea vai ser apresentado em Beja

António Costa preside, quarta-feira, à cerimónia de apresentação da primeira aeronave nacional Embraer KC-390, na Base Aérea N.º 11, em Beja, pelas 10.30 horas.

A primeira das cinco aeronaves compradas pelo Governo Português à brasileira Embraer chegou no domingo à Base Aérea (BA) 11, em Beja, depois de ter descolado no dia anterior de Gavião Peixoto, São Paulo, em direção à Europa.

A 11 de julho de 2019, o Conselho de Ministros aprovou e autorizou várias despesas para a aquisição de bens ao consórcio Embraer, SA e Embraer Portugal, SA, entre eles cinco aeronaves e um simulador de voo.

PUB

A aquisição das cinco aeronaves KC-390 e do simulador de voo envolve um montante superior a 606 milhões de euros, a que se juntam mais 221 milhões de euros, sendo esta última rubrica referente a serviços logísticos, equipamentos eletrónicos e à concretização do programa de aquisição e sustentação das aeronaves.

A estes valores juntam-se os investimentos feitos pela FAP na BA11, com a construção do edifício para a Esquadra 501 e para o simulador de voo, no valor de 9,8 milhões de euros. A requalificação do hangar 131-264 custa 4,3 milhões de euros, enquanto o edifício do simulador está orçado em 5,3 milhões de euros, O hangar alvo de grande requalificação foi, durante muitos anos, "a casa" dos Alpha-Jet, da Esquadra 103-"Caracóis", suspensa em 2018 com o fim de vida das aeronaves recebidas da Alemanha.

Novo simulador de voo

A empresa alemã Rheinmetall Defense Eletronics foi a fornecedora escolhida pela Embraer para entregar o novo simulador, que compreende três tipos de simulação para a tripulação das aeronaves de origem brasileira. Um simulador de movimento de voo completo, um instrutor de procedimentos de cabine e um instrutor de estação de carga para mestres de carga.