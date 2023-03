Novo bastonário vai pôr médicos a pensar na saúde do país

Inês Schreck Hoje às 19:19 Facebook

O novo bastonário da Ordem dos Médicos vai fazer um levantamento exaustivo dos problemas da saúde em Portugal, recorrendo à ajuda dos cerca de 60 mil profissionais inscritos na ordem e outros intervenientes no setor, para apresentar soluções num relatório que pretende ser um contributo dos médicos para o país. Carlos Cortes toma posse, esta quarta-feira, como bastonário da Ordem dos Médicos, sucedendo no cargo a Miguel Guimarães.

A cerimónia, que está marcada para o final do dia em Lisboa, vai contar com a presença do ministro da Saúde. E os recados serão muitos. Porque a atualidade o exige, mas também porque é necessário "ir além dos remendos e pensos rápidos" e "dar uma resposta de fundo" ao que está antes e depois dos problemas, nomeadamente a literacia em saúde, os cuidados primários e a potenciação da área social. E, depois, é preciso olhar à volta.

"Falamos muito das urgências, das listas de espera, da falta de médicos de família no sul do país, mas falamos pouco do envelhecimento, do Ambiente, da pobreza e não atuamos nessas áreas", afirmou, ao JN, Carlos Cortes.