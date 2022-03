Boletim semanal: primeira semana de março com mais casos, mas menos mortes

JN Hoje às 20:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Novo boletim semanal da DGS foi divulgado pela primeira vez esta sexta-feira e diz respeito aos dados epidemiológicos entre o dia 1 e 7 de março.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) passa a divulgar, a partir de hoje, um relatório da situação epidemiológica e de vacinação com uma periodicidade semanal, que será publicado à sexta-feira. O novo Relatório de Situação inclui o número de casos confirmados e de óbitos em Portugal, acumulado a sete dias, bem como a ocupação hospitalar diária no continente.

O novo relatório mostra que, entre 1 e 7 de março, foram registados 79 278 novos casos, mais quase 12 mil do que na semana anterior. Por outro lado, os hospitais tinham 1225 pessoas internadas no dia 7 (último dia em análise), menos 133 do que na semana anterior. Já as Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs) albergavam 78 pacientes graves, menos 18. Durante a semana, morreram 160 pessoas infetadas, menos 36 do que na semana anterior.