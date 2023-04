Novo centro em Loulé vai formar pessoas para cuidar de idosos

Sara Sofia Gonçalves Hoje às 18:13 Facebook

Twitter

Partilhar

O novo Centro de Competências de Envelhecimento Ativo será inaugurado amanhã, 27 de abril, em Loulé, no Algarve. É o primeiro órgão do género em Portugal e apostará na formação de cuidadores de idosos. A construção do edifício dá o tiro de partida para o Plano de Ação para o Envelhecimento Ativo e Saudável, anunciado recentemente pelo Governo, que será coordenado pelo médico Nuno Silva Marques.

Com o objetivo de "valorização, qualificação e requalificação dos recursos humanos envolvidos na prestação de cuidados aos idosos", este centro irá dar ações de formação a quem cuida dos mais velhos, lê-se no comunicado enviado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), o organismo público responsável pelo desenvolvimento do espaço.

As formações destinam-se a "trabalhadores das entidades envolvidas na prestação de cuidados a idosos, aos cuidadores informais de idosos e às entidades que promovam a criação e/ou desenvolvimento de projetos neste âmbito", bem como a pessoas em situação de desemprego, de forma a que sejam reintegradas no mercado de trabalho numa área que tem cada vez mais a falta de recursos técnicos e humanos.