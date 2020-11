Novo Comité Central do PCP eleito com 98,5%

JN/Agências Hoje às 19:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O novo Comité Central do PCP foi, este sábado, eleito no XXI Congresso Nacional dos comunistas, em Loures, com 98,5% dos votos.

Dos 611 delegados, 602 votaram a favor, seis abstiveram-se e três votaram contra na eleição que decorreu à porta fechada, no pavilhão Paz e Amizade, em Loures, Lisboa, anunciou Luísa Araújo, membro do secretariado nacional do PCP, numa declaração aos jornalistas sem direito a perguntas.

A lista, proposta pelo anterior Comité Central, é composta por 129 nomes, 19 deles estreantes, registando-se a saída de 33 membros, entre eles Carlos Carvalhas, Arménio Carlos e Agostinho Lopes. Segundo Luísa Araújo, a composição "corresponde às características do PCP, é composto por uma maioria de operários e empregados, mais de 67%" e há também "uma forte componente de operários, 44,9%".

Há quatro anos, o Comité Central do PCP foi eleito com 98,67% dos votos.

À noite, o órgão vai eleger o secretário-geral e os órgãos executivos - secretariado e comissão política - mas a organização do congresso só planeia anunciar os resultados no domingo de manhã.

Jerónimo de Sousa, 73 anos, líder dos comunistas há 16 anos, desde 2004, deverá ser reeleito para mais um mandato de quatro anos.

Domingo é o terceiro e último dia do congresso em que serão anunciados os resultados das eleições, é votada a proposta de resolução política, ou teses.

O congresso termina com o discurso do secretário-geral dos comunistas.