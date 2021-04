Novo dispositivo personaliza tratamento de Parkinson 

Zulay Costa Hoje às 12:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Hospital de S. João, no Porto, procedeu à primeira implantação do género em Portugal.

É mais um avanço para o tratamento da doença de Parkinson. Na terça-feira, pela primeira vez em Portugal, o Centro Hospitalar Universitário São João (CHUSJ), no Porto, implantou um dispositivo num doente com Parkinson que "regista as ondas cerebrais" associadas aos sintomas da doença e permite "dirigir o sítio para onde se quer a corrente", dando origem a um "tratamento individualizado", explicou Rui Vaz, neurocirurgião responsável pelo procedimento.

No próximo domingo assinala-se o Dia Mundial da Doença de Parkinson, uma condição que afeta cerca de 20 mil pessoas em Portugal.

Os sintomas da doença, como rigidez, tremores, entre outros, estão associados às ondas Beta, sendo que o desafio da estimulação cerebral profunda se prende precisamente com o fornecimento de estimulação numa região muito pequena do cérebro e apenas em momentos específicos. Com esta inovação, o médico consegue "um diário eletrónico do que se passa, regulando melhor a medicação e estimulação cerebral para supressão das ondas, o que leva a uma melhoria dos sintomas", acrescenta Rui Vaz.

O uso deste dispositivo permite, assim, melhorias significativas na administração precisa de estimulação, na simplificação do procedimento cirúrgico e na recolha de dados para uma programação mais eficiente e informada.

O CHUSJ foi o terceiro hospital no mundo a implantar este dispositivo, a seguir ao Hospital Universitário de Würzburg, na Alemanha e ao Hospital Universitário Grenoble Alpes, em França.