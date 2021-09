Novo fôlego de Rio pode não bastar para travar críticos

J. V. S. Hoje às 08:06 Facebook

Rangel quer debater futuro do PSD "a seu tempo". Poiares Maduro admite que é "legítimo" questionar liderança.

O resultado do PSD nas autárquicas poderá não ser suficiente para dar a Rui Rio um seguro de vida. Embora seja consensual, dentro do partido, que o líder ganhou novo fôlego com as eleições de domingo, há menos certezas quanto à possibilidade de a melhoria autárquica demover alguns críticos de disputarem a liderança nas diretas de janeiro. Para já, Paulo Rangel, apontado como um dos possíveis candidatos, diz que o futuro do PSD será debatido "a seu tempo".

Rangel considera que os sociais-democratas devem celebrar os resultados - que lhes deram 114 câmaras, mais 16 do que em 2017 - "com os pés assentes na terra". Num artigo no "Público", o eurodeputado voltou a não mencionar Rio, tal como já tinha feito no Twitter, na noite eleitoral, ao dar os parabéns a Carlos Moedas pela vitória em Lisboa.