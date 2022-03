Novo Governo de Costa já é oficial

Já está confirmado o elenco governativo, após a publicação da equipa na página da Presidência da República, que aceitou a nova composição. Pedro Adão e Silva é surpresa como ministro da Cultura. Fernando Medina é o novo ministro das Finanças, Gomes Cravinho transita para os Negócios Estrangeiros, deixando a Defesa, onde há a estreia de uma mulher, Helena Carreiras, presidente do Instituto de Defesa Nacional. Outra mulher, Catarina Sarmento e Castro, fica com o Ministério da Justiça. António Costa e Silva, "pai" do Plano de Recuperação e Resiliência, tutela a Economia, saindo do Executivo Pedro Siza Vieira.

Os novos ministros de António Costa, nove mulheres e oito homens, já são conhecidos, apesar de não ter havido audiência em Belém com o primeiro-ministro. E tomam posse dentro de uma semana. O Executivo socialista encolheu 20%: tem menos dois ministérios (três desaparecem, o da Modernização do Estado e da Administração Pública, o do Mar e o do Planeamento; enquanto os Assuntos Parlamentares são promovidos a ministério). E há menos 12 secretarias de Estado.

Veja aqui a equipa do XXIII Governo:

Primeiro-Ministro - António Costa

Ministério da Presidência - Mariana Vieira da Silva



Ministério dos Negócios Estrangeiros - João Gomes Cravinho



Ministério da Defesa Nacional - Helena Carreiras



Ministério da Administração Interna - José Luís Carneiro



Ministério da Justiça - Catarina Sarmento e Castro



Ministério das Finanças - Fernando Medina



Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares - Ana Catarina Mendes



Ministério da Economia e do Mar - António Costa e Silva



Ministério da Cultura - Pedro Adão e Silva Cardoso Pereira



Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Elvira Fortunato



Ministério da Educação - João Costa



Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Ana Mendes Godinho



Ministério da Saúde - Marta Temido



Ministério do Ambiente e Ação Climática - Duarte Cordeiro



Ministério das Infraestruturas e Habitação - Pedro Nuno Santos



Ministério da Coesão Territorial - Ana Abrunhosa



Ministério da Agricultura e da Alimentação - Maria do Céu Antunes