O Presidente da República marcou a cerimónia de tomada de posse do novo Governo para as 17 horas da próxima quarta-feira, dia 30 de março, no Palácio Nacional da Ajuda.

O anúncio foi publicado este sábado de manhã no portal da Presidência.

O primeiro-ministro, António Costa, ainda não divulgou a lista de secretários de Estado que integram o Governo, que deverá ser conhecida na próxima segunda-feira.

Conheça, ao detalhe, os nomes e os rostos da nova equipa de Costa.