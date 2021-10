Novo "jackpot" máximo do Euromilhões e segundo prémio de um milhão em Portugal

JN Hoje às 00:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Nenhum apostador acertou na combinação vencedora do concurso 082/2021 do Euromilhões. "Jackpot" máximo de 220 milhões de euros volta a estar em jogo na próxima sexta-feira.

O concurso 082/2021 do Euromilhões não teve qualquer aposta registada com a chave sorteada, esta terça-feira, segundo o Departamento de Jogos da Santa Casa. Assim, o "jackpot" máximo de 220 milhões que estava em jogo no primeiro prémio passa para o próximo concurso, a realizar na sexta-feira.

Com o segundo prémio, no valor de 1.315.699,64 euros, foram apuradas nove apostas vencedoras, incluindo uma registada em Portugal.

O terceiro prémio, de 14.703,32 euros, coube a 25 apostadores, incluindo um em território nacional.