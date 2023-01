Novo líder da IL quer combater revisão constitucional nas ruas

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 19:51 Facebook

O novo líder da Iniciativa Liberal (IL) convidou apoiantes e adversários a combater nas ruas, já em fevereiro, uma revisão constitucional que diz "limitar" as liberdades dos portugueses, por facilitar futuros confinamentos. Rui Rocha prometeu igualmente que o partido vai "continuar a liderar a Oposição" a um Governo "politicamente morto".

Por entre críticas a PS e PSD, o recém-eleito líder da IL também anunciou que os deputados liberais irão apresentar, "até ao final do ano", uma proposta de revisão da lei eleitoral que resolva o "inaceitável" desperdício de cerca de 700 mil votos a cada eleição legislativa.

"Vamos estar unidos, não tenham dúvidas disso", afirmou Rui Rocha, no discurso de vitória na convenção da IL, referindo-se ao estado de espírito no seio do partido após uma campanha dura. Nesse sentido, lançou o "convite", feito "a todos, sem excepção", de ir "para a rua", em fevereiro, "lutar contra a revisão constitucional".

Falando contra o "bipartidarismo", o presidente liberal acusou PS e PSD de estarem a "cozinhar" uma mudança na Constituição que permitirá decretar confinamentos "sem intervenção da Assembleia da República e dos tribunais". Nesse sentido, por "limitar os direitos fundamentais dos portugueses", essa revisão merece ser combatida.

Pressão ao PSD

Rui Rocha pressionou o líder do PSD, Luís Montenegro, a juntar-se à IL na oposição à mudança da lei fundamental do país: "Vai estar do lado da liberdade ou dos que querem retirar a liberdade aos portugueses?", desafiou.

Também questionou "o que será preciso acontecer mais" para que o PSD vote a favor das moções de censura da IL, arrancando fortes aplausos. E, depois de ter apontado a mira aos sociais-democratas, virou-se para o PS: "O Governo pode agarrar-se ao poder, pode durar meses ou anos. Mas está completamente esgotado e politicamente morto".

Rui Rocha reiterou o compromisso, feito durante a campanha, de levar o partido "a um patamar de cerca de 15%" nas próximas legislativas. Só assim será possível "influenciar de facto" a política e o país, considerou.

O deputado eleito por Braga considerou "muito, muito interessantes" os 9,5% que a sondagem deste domingo, do JN, DN e TSF, deu ao seu partido. Nas eleições de há um ano, recorde-se, os liberais conseguiram 4,91%, elegendo oito deputados.

Rui Rocha venceu este domingo as eleições na IL, conseguindo 51,7% dos votos. Carla Castro obteve 44% e José Cardoso não foi além dos 4,3%.