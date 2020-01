Novo líder do PSD vai nascer das eleições menos participadas de sempre

Hermana Cruz Hoje às 10:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Campanha "opaca" não entusiasma partido nem sociedade civil. 40 mil militantes podem votar, só haverá vencedor com mais de 50%.

Podem ser as eleições da tranquilidade governativa para Rui Rio ou aquelas que atirem o PSD para um novo ciclo de liderança, que promete ser oposta à atual e assente no rosto de um dos seus maiores críticos internos, Luís Montenegro, ou do autarca Miguel Pinto Luz. Mas, ainda assim, não têm entusiasmado as bases do partido. O debate fechado entre sedes não ajudou, justificam politólogos. E apenas cerca de 40 mil dos 107 mil militantes (37,6%) atualizaram as quotas para poderem votar nas diretas de hoje. É o universo eleitoral mais baixo de sempre do partido.

"Estas eleições têm sido mais fechadas do que as outras. Por exemplo, existiu apenas um debate público. Por isso, a campanha tem sido muito mais interna, o que a torna necessariamente mais opaca", diz António Costa Pinto, apontando esta como uma das razões pelas quais as diretas de hoje terão um universo eleitoral de 40 442 militantes.

Ler mais na edição impressa ou na versão e-paper