Novo plano: desconfinar mais, mas com máscara

Pedido há duas semanas por António Costa, o Governo tem já em mãos um primeiro esboço da próxima fase de desconfinamento.

Que, sabe o JN, assenta numa lógica de levantamento de restrições faseada com base em critérios de avaliação de risco locais. O uso generalizado e obrigatório de máscara deverá manter-se. O documento está ainda fase de apreciação e finalização e a palavra final cabe ao primeiro-ministro.

Elaborado por uma equipa multidisciplinar do Porto liderada pelos peritos Raquel Duarte e Óscar Felgueiras, este novo plano de desconfinamento visa definir as bases de segurança para um levantamento de restrições de setores há muito paralisados. Numa altura em que aumenta a imunização dos portugueses e se mantêm baixos níveis de incidência, os peritos traçam, a pedido do Governo, um levantamento faseado de acordo com os diferentes patamares de risco. Tendo em conta, foi possível apurar, as atividades económicas em questão, analisando quer os riscos de transmissão quer os níveis de imunidade.