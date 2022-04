Novo presidente do SIRESP inicia funções esta terça-feira

O brigadeiro-general Paulo Viegas Nunes inicia esta terça-feira as funções de presidente do SIRESP, sucedendo no cargo a Sandra Perdigão Neves, gestora que foi afastada depois de se ter envolvido num conflito com o anterior secretário de Estado Antero Luís.

De acordo com um comunicado do Ministério da Administração Interna, enviado esta segunda-feira às redações, o brigadeiro-general Paulo Viegas Nunes inicia esta terça-feira as funções de presidente do SIRESP.

Paulo Viegas Nunes foi eleito em Assembleia Geral no dia 25 de março para o triénio 2022/2024. "A sua eleição ocorreu nos termos da lei, por ter terminado o mandato da anterior presidente do Conselho de Administração", lê-se no comunicado do Governo, onde o MAI dá conta da logística urgente e inadiável na gestão deste serviço de emergência.

"A defesa do interesse público, em matéria de satisfação das necessidades de comunicações das forças e serviços de Emergência e de Segurança, também implica a prática de atos de gestão urgentes e inadiáveis, desde logo a preparação e lançamento de um concurso público com vista à contratação da operação e manutenção da rede SIRESP", esclarece.

Recorde-se que a anterior ministra Francisca ​​​​​​​Van Dunem pediu ao Ministério Público que averigue eventuais "ilícitos criminais", associados à contratação da empresa que indicou um ex-quadro da Motorola para trabalhar como consultor junto da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI).