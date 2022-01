Novo recorde de novos casos em dia com 33 mortos por covid-19

Sandra Alves Hoje às 15:27, atualizado às 16:03 Facebook

Em 24 horas, morreram 33 pessoas com covid-19 e há 52.549 novas infeções pelo coronavírus SARS CoV-2, um novo recorde pelo segundo dia consecutivo. Incidência continua a subir.

O pico da pandemia parece estar a revelar-se tal como previsto pelos especialistas. Esta quarta-feira, há registo de 52.549 novos casos de covid-19, batendo o valor máximo de terça-feira, quando houve 43.729 diagnósticos positivos de SARS CoV-2.

O Norte do país reportou o número mais elevado de infeções, com 22.455 notificações, Lisboa e Vale do Tejo tem mais 16.192, o Centro mais 7744, o Algarve mais 1960, a Madeira mais 1865, o Alentejo mais 1502 e os Açores mais 831.

Em 24 horas, morreram 33 doentes infetadas com o novo coronavírus, a maioria em Lisboa e Vale do Tejo (15), seguindo-se o Norte (10) e a zona Centro (cinco). As regiões do Alentejo, Açores e Madeira reportaram um óbito cada.

Dezasseis vítimas mortais tinham 80 ou mais anos (nove homens e sete mulheres) e onze estavam na faixa etária dos 70-79 anos. Há ainda a lamentar a morte de quatro sexagenários (dois homens e duas mulheres) e duas pessoas na casa dos 50 anos (um homem e uma mulher).

Assim, Portugal regista 2.003.169 casos de infeção e 19.413 óbitos associados à covid-19 desde o início da pandemia no país, em março de 2020, segundo o boletim epidemiológico divulgado diariamente pela Direção-Geral da Saúde.

Nos hospitais há mais quatro doentes com covid-19 internados, elevando o total para mais perto dos dois mil (1959). Em cuidados intensivos há 153 pacientes infetadas (menos sete).

Conseguiram recuperar da doença mais 28.825 pessoas, num total de 1.627.279.

Também com tendência de aumento continuam os casos ativos - são 356.477, mais 23.691 em 24 horas - e os contactos em vigilância pelas autoridades de saúde - 359.893, um acréscimo de 34.939 comparando com terça-feira.

Em dia de atualização da matriz de risco, a incidência de novos casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias continua a subir: está agora nos 4490,9 (3840 na segunda-feira). Em sentido inverso, o risco de transmissibilidade Rt desceu para 1,11 (1,13 na atualização anterior).