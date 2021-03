Novo voo de repatriamento entre São Paulo e Lisboa

JN Hoje às 08:52 Facebook

A Embaixada de Portugal em Brasília anunciou mais um voo de repatriamento a realizar-se entre Campinas, no Estado de São Paulo, e Lisboa. O voo, da companhia aérea Azul, realiza-se a 29 de março.

"Informa-se que será realizado um voo, operado pela companhia aérea Azul, no dia 29 de março, entre Campinas, S. Paulo (Aeroporto Internacional de Viracopos) e Lisboa, autorizado pelo Governo Português e pelas autoridades competentes em matéria de aviação civil", indicou, na sexta-feira, a Embaixada numa mensagem publicada no Facebook.

Os "passageiros interessados e que cumpram os requisitos para embarque" deverão contactar a companhia aérea para procederem à marcação da viagem.

O Brasil anunciou ainda esta semana a realização de três outros voos comerciais extraordinários entre Lisboa e São Paulo, nos dias 23, 25 e 27, operados pela companhia aérea brasileira Latam, visando o repatriamento de cidadãos retidos em Portugal.

O Governo anunciou, na segunda-feira, que os voos, comerciais ou privados, com origem ou destino no Brasil e no Reino Unido vão continuar suspensos até dia 31 de março.