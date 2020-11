Novos casos de covid-19 aumentam mais de 50% em oito concelhos do Norte

JN/Agências Hoje às 17:41 Facebook

O número de novos casos de infeção no Norte aumentou mais de 50% em oito concelhos da região, seis dos quais no distrito de Vila Real e dois em Bragança, segundo o relatório da Administração Regional de Saúde do Norte.

O documento, a que a Lusa teve acesso, reporta a evolução epidemiológica nos concelhos da região Norte entre a segunda (de 8 a 14) e quarta semana (de 22 a 28) deste mês.

De acordo com o relatório, entre a terceira e quarta semana de novembro, oito concelhos da região Norte registaram um crescimento superior a 50% de novos casos de infeção pelo novo coronavírus, que provoca a covid-19.

Seis dos oito concelhos que registaram esta tendência localizam-se no distrito de Vila Real - o único distrito abrangido pela ARS-N que contabiliza um crescimento de 22% do número de novos casos -- nomeadamente: Boticas, Chaves, Mondim de Basto, Peso da Régua, Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar.

Destes municípios, destaca-se Mondim de Basto com um crescimento de 137% de novos casos, passando de 41 na terceira semana deste mês para 97 novos casos de infeção na quarta semana.

No distrito de Bragança, que contabiliza um decréscimo de 27% do número de novos casos, os únicos municípios que acompanharam este aumento foram Alfandega da Fé e Mogadouro, com 50% e 55% de novos casos, respetivamente.

O relatório revela ainda que Freixo de Espada à Cinta é o município com maior incidência, seguindo-se os concelhos de Guimarães, Chaves, Póvoa de Lanhoso, Trofa, Vila Nova de Famalicão, Fafe e Mondim de Basto.

Nestes oito municípios a incidência é superior a 1900 novos casos por 100 mil habitantes a cada 14 dias, sendo que a média da região Norte se fixa agora nos 1274,5 casos.

Apesar disso, os mapas do relatório da ARS-N sobre o crescimento e variação de crescimento a Norte refletem um maior número de concelhos a azul, isto é, municípios que contabilizaram uma diminuição do número de novos casos.

Dos seis distritos abrangidos pela ARS-N, cinco acompanharam esta tendência, nomeadamente Aveiro com 21% de diminuição, Braga com 20%, Bragança com 27%, Porto com 24% e Viana do Castelo com 9%.

O relatório indica ainda que 23 concelhos da região contabilizaram uma diminuição superior a 30% de novos casos de infeção e 28 concelhos uma diminuição que rondou os 30% e 10%.