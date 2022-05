Novos casos e mortes por covid-19 aumentam em Portugal

JN Hoje às 18:42 Facebook

Portugal registou, na última semana, mais 76 183 casos e 125 mortes de covid-19. Face ao período anterior, houve um aumento de 18 950 casos e de dois óbitos pela doença.

De acordo com o relatório semanal da Direção-Geral da Saúde (DGS), habitualmente publicado à sexta-feira, houve mais 76 183 contágios por covid-19 em relação à semana passada. Os dados, relativos ao período entre 26 de abril e 2 de maio, refletem um aumento de 18 950 infeções face ao número reportado no último balanço, referente aos dias entre 19 e 25 de abril.

O maior número de contágios concentrou-se, durante a semana em análise, na região Norte (24903), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (22213), Centro (16706), Alentejo (4821), e o Algarve (513). O arquipélago dos Açores soma mais 3105 casos e a Madeira 1447. Em todas as regiões, exceto na Madeira, houve um aumento de novos casos em relação à semana anterior.

Os grupos etários onde se verificou uma maior prevalência da doença foram, primeiro, o dos 40 aos 49 (11930 casos), como tem sido habitual, e depois, o dos 50 aos 59 anos (11393). Em terceiro lugar, surgem as pessoas entre os 30 e os 39 anos (10083).

No que diz respeito à mortalidade da doença, entre 26 de abril e 2 de maio, morreram 125 pessoas infetadas, mais duas do que na semana anterior. A maioria das vítimas tinha mais de 70 anos e vivia na região Norte (42 óbitos). No Centro morreram 34 pessoas, em Lisboa e Vale do Tejo 30, no Alentejo nove, no Algarve três, na Madeira quatro e nos Açores três.

Nos hospitais, estavam 1119 pessoas internadas no dia 2 (último dia em análise), menos 89 do que na semana anterior, com 60 pacientes em estado grave nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mais 11.