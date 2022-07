Novos cursos universitários via PRR com impacto até 1% no número total de vagas

Joana Amorim Hoje às 18:36 Facebook

Twitter

Partilhar

A três semanas do arranque da 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, as instituições já podem distribuir as suas vagas após a publicação, na noite de quinta-feira, do despacho que define a sua fixação.

Garantindo o secretário de Estado do Ensino Superior que as novas licenciaturas financiadas pelo Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) terão um impacto reduzido no acumulado de vagas. "Mantendo inalterado o respeito pelo princípio da coesão territorial", lê-se no documento.

Segundo as estimativas de Pedro Teixeira, expurgando os cursos que já estariam de fora do congelamento de vagas, por visarem áreas estratégicas para o país, os novos cursos abrangidos pelo PRR poderão corresponder a um aumento de até "1% de vagas". O que, "em 52 mil" lugares, "não se vai notar".