Novos Órgãos Sociais da Ordem dos Farmacêuticos Norte tomaram posse

Os novos Órgãos Sociais da Secção Regional do Norte da Ordem dos Farmacêuticos (SRN-OF), para o período de 2022-2024, tomaram posse na sede da secção no Porto, na terça-feira, na presença de cerca de uma centena de convidados.

Félix Carvalho assumiu a presidência a Secção Regional Norte da Ordem dos Farmacêuticos numa cerimónia em que assumiu que irá "pugnar pelo reconhecimento dos farmacêuticos" com "honra, transparência, lealdade e convicção".

Durante o discurso, o novo presidente mencionou ainda que "este momento reconhece o genuíno empenho de uma equipa que quer contribuir para um futuro bem maior para a instituição e para os farmacêuticos".

O percurso histórico da Secção Regional do Norte é "um exemplo referencial de compromisso e de empenho do farmacêutico na colaboração, definição e execução da política de saúde em cooperação com o Estado, na defesa da dignidade e dos interesses da profissão farmacêutica", disse Félix Carvalho.

O presidente empossado não deixou ainda de referir o trabalho do presidente cessante, Franklim Marques, apontando-o como "um digno e particular exemplo de um farmacêutico que representa esta nossa conceção de envolvimento e de missão naquilo que são os desígnios da profissão farmacêutica para o futuro."

Acrescentou também que "a ele (Franklim Marques) com o seu empenho, dedicação e abnegação, se deve muito do que hoje é esta SRN-OF, com toda a sua atividade administrativa de gestão corrente de apoio aos colegas no exercício da profissão, na formação profissional implementada com o apoio das novas instalações decorrentes da construção do novo edifício sede e na cooperação nacional e internacional, designadamente com os países africanos de língua oficial portuguesa", concluiu.

Os novos Órgãos Sociais da Secção Regional Norte:

Direção Regional: Manuel Sousa Lobo, Carlos Sá, Ariana Araújo e Alice Rodrigues.

Assembleia Geral Regional será presidida por Vítor Seabra, com Ana Catarina Silva com 1ª Secretária e Pedro Campos como 2º Secretário.

Conselho Jurisdicional será presidido por Nuno Cardoso e terá como vogais: Inês Alves, Pedro Soares, Catarina Lages e Maria Luís Queirós.

Conselho Fiscal será presidido por Florbela Braga e terá como vogais Tiago Sousa e Isabel Cunha.