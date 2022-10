Novos radares vão dar 13 milhões de euros ao Estado em 2023

A expansão da rede nacional de fiscalização automática de velocidade (SINCRO) vai ter impacto nas receitas do Estado em 2023. O Governo prevê, de acordo com a proposta do Orçamento do Estado, que sejam arrecadados cerca de 13 milhões de euros com as multas que venham a ser cobradas nos novos locais de controlo de velocidade.

De recordar que os 50 novos locais de controlo da velocidade - 30 radares a rodar rotativamente pelo país - vão entrar em funcionamento de "forma gradual", tal como já tinha adiantado o Ministério da Administração Interna ao JN. Também a Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária revelou que o calendário estava a ser cumprido. A própria secretária de Estado Patrícia Gaspar tinha adiantado que até ao final de 2022 haveria novos equipamentos a funcionar, mas a proposta aponta agora essa entrada em funcionamento só em 2023. Os novos radares vão introduzir a medição da velocidade média em Portugal, além de fiscalizar a já habitual velocidade instantânea.

"O investimento em sistemas de tecnologia de informação e comunicação previsto para o ano de 2023 levará a um aumento de receita bastante significativo", lê-se na proposta do Orçamento do Estado. Ao qual acrescenta: "essencialmente por via da expansão da rede nacional de fiscalização automática de velocidade (SINCRO), que terá um impacto na receita que rondará os 13 milhões de euros".

PUB

No próximo ano, o Estado deverá gastar um milhão de euros para a instalação dos novos radares, tendo gasto este ano quatro milhões de euros.

Por outro lado, o Executivo acredita que o "investimento em sistemas de tecnologia de informação e comunicação gerará igualmente poupanças significativas", designadamente no processo de cobrança de multas. É o caso do desenvolvimento do Sistema de Contraordenações de Trânsito (SCOT+), que deverá traduzir-se numa "poupança de 2,4 milhões de euros" ao Estado, devido à "desmaterialização do processo contraordenacional".

Ainda no que toca a infrações na estrada, o Governo prevê arrecadar mais de 137 milhões de euros com multas e coimas ao Código de Estrada em 2023. São cerca de mais oito milhões relativamente às estimativas da proposta do Orçamento do Estado do ano passado.