Novos secretários de Estado tomaram posse com Governo em silêncio

Os seis novos secretários de Estado, entre eles o novo braço direito do primeiro-ministro, António Costa, tomaram posse, esta sexta-feira, no Palácio de Belém. Há mudanças no ministério da Economia e três novos secretários de Estado nas Finanças.

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu, esta sexta-feira, posse a seis novos secretários de Estado, depois de ter aprovado, esta semana, os nomes propostos. À saída da cerimónia, que durou pouco mais de 10 minutos, o Governo não prestou declarações.

António Mendonça Mendes deixa os Assuntos Fiscais para ser o novo secretário de Estado Adjunto de António Costa, substituindo Miguel Alves que esteve no cargo pouco mais de um mês, depois da sua demissão polémica.

A remodelação trouxe ao ministro da Economia, António Costa e Silva, dois novos secretários de estado. Pedro Cilínio é agora o novo secretário de Estado da Economia, depois da demissão de João Neves, e no Turismo, Comércio e Serviços, sai Rita Marques e entra Nuno Fazenda de Almeida.

A equipa do ministro das Finanças, Fernando Medina, é reforçada com três novos secretários, mantendo-se Sofia Batalha como secretária de Estado do Orçamento. João Nuno Mendes sobe de cargo e passa a assumir funções como secretário de Estado das Finanças. Alexandra Reis é uma nova cara neste Governo que, por sua vez, substitui João Nuno Mendes como secretária de Estado do Tesouro. Já Nuno Félix substitui António Mendonça Mendes como novo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais

Até agora, para além desta remodelação, houve uma troca de ministro, em setembro, com a demissão da ex-ministra Marta Temido, substituída por Manuel Pizarro.

O primeiro-ministro confidenciou apenas que já está recuperado, havendo a possibilidade de ir ao Catar na próxima terça-feira, onde está a decorrer o Campeonato do Mundo de Futebol. Por razões de saúde, António Costa falha o jogo contra a Coreia do Sul, marcado para esta sexta-feira, às 15 horas, mas estará presente no próximo jogo da seleção nacional durante os oitavos de final.

PCP considera que "não é normal" haver tantas mudanças

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, disse, esta sexta-feira, que "não é normal" terem ocorrido tantas mudanças no Governo num "curto espaço de tempo", salientado que o partido não desvaloriza a situação, mas também não faz "disso o elemento central" da sua intervenção.

"Nos meses que referiu [seis], esse conjunto de remodelações numa maioria absoluta não se pode dizer que seja uma coisa normal, mas é um problema que o Governo vai ter que resolver, neste caso o PS é que vai ter que resolver", esclareceu o líder comunista, durante uma vista à 58ª Capital do Móvel - Feira de Imobiliário e decoração, a decorrer no Porto.

"Não nos preocupam os protagonistas, o problema é a política. Se mudarem mais sete vezes e a política se mantiver na mesma, esse é que é o problema, mas de facto não é normal", defendeu. Como exemplo, Paulo Raimundo relembrou a substituição de Marta Temido por Manuel Pizarro, em setembro, a qual disse ter criado "um alarido tão grande em torno da alteração do ministro da Saúde", mas atualmente os problemas na Saúde "não só continuam como se intensificaram".