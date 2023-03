NRP Setúbal assegura higiene e alimentação aos marinheiros do "Mondego"

A visita técnica ao NRP Mondego ainda está a decorrer e não se sabe quando estará terminada, adiantou fonte da Marinha ao JN. Uma equipa daquele ramo das Forças Armadas está a fazer uma nova inspeção ao navio, depois de a embarcação ter ficado parada a caminho das Selvagens, na passada segunda-feira.

Fonte da Marinha negou ainda que a atual guarnição do NRP Mondego esteja a deslocar-se, todos os dias, a terra para fazer a higiene pessoal numa zona da delegação marítima da Madeira e a comprar comida num supermercado. "Aconteceu isso no primeiro dia em que o navio atracou no Porto do Caniçal", afirmou. Depois de ter ficado à deriva no mar, o "Mondego" foi rebocado até aquele porto, onde ainda permanece.

Foi o segundo incidente este mês com o NRP Mondego. A 11 de março, 13 militares não embarcaram no navio por alegada da falta de segurança. A ministra da Defesa disse, esta sexta-feira, estar a "aguardar" pelos resultados da inspeção para se pronunciar.