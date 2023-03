Núcleos locais para a infância criados nas Comunidade Intermunicipais

J.A. Hoje às 09:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Terão que mapear as crianças em risco para haver uma intervenção direta com as famílias.

Depois de assinado, na quarta-feira, o primeiro protocolo para um Núcleo da Garantia para a Infância com a Comunidade Intermunicipal (CIM) do Algarve, estão a ser negociados acordos com as CIM do Alto Minho, Ave e Beira Baixa. Segundo a coordenadora nacional da Garantia para a Infância, ao nível concelhio, foram criados seis núcleos - Vila Nova de Gaia, Leiria, Campo Maior, São João da Madeira, Loulé e Portimão -, decorrendo trabalhos com mais 18.

Segundo Sónia Almeida, a "abordagem local é fundamental, porque os problemas são diferentes em função dos territórios". Numa primeira fase, explica, os núcleos terão que mapear as crianças em risco de pobreza ou exclusão social cobertas pela prestação garantia para a infância, para, depois, haver uma intervenção direta com as famílias, seja ao nível da educação, saúde ou habitação.