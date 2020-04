Num dia foram feitos mais de 14 mil testes à Covid-19

Sandra Alves Hoje às 14:12, atualizado às 14:40 Facebook

A taxa de letalidade da Covid-19 é de 3,7% e acima dos 70 anos é de 13,5%. Já foram feitos 317 mil testes de diagnóstico.

"Desde 1 de março foram realizados cerca de 317 mil testes de diagnóstico Covid-19 em Portugal. Na última terça-feira (dia 21) foi o dia em que foram processadas mais amostras: foram 14769, das quais 7,6% deram resultado positivo", indicou o secretário de Estado da Saúde na conferência de imprensa diária sobre a evolução epidemiológica.

"O aumento de testagem não se tem refletido num aumento proporcional de casos positivos", destacou António Lacerda Sales.

"Desde 1 de abril foi feita uma média de 10729 testes por dia. Estamos a realizar cerca de 31 mil testes por milhão de habitantes", acrescentou. Na quinta-feira, quando a testagem era 27925 pessoas por milhão de habitantes, o secretário de Estado sublinhou que esse indicador era superior a países como Alemanha, Noruega, Suíça e Itália.

"Os portugueses têm sido extraordinariamente responsáveis na foram como têm respeitado o confinamento e confiamos que também o serão na hora do desconfinamento", declarou António Lacerda Sales. "Será um processo gradual para que todo este esforço coletivo não tenha sido em vão".

Conseguimos ter uma curva da doença controlada

"Conseguimos ter uma curva da doença controlada", sublinhou a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas. E isso "permitiu que o nosso sistema de saúde tenha tido capacidade de responder de forma adequada às pessoas - capacidade de as detetar, de as isolar, de as tratar, de encontrar os seus contactos, de vigiar os seus contactos..."

"Isto acontece porque houve um movimento de prevenção de saúde pública que diminuiu a transmissão do vírus de uma pessoa para outra pessoa", frisou. "Quando terminar o estado de emergência e quando nós retomarmos as nossas atividades temos que o fazer de forma diferente, mantendo muitas regras que aprendemos e que aplicamos nestas últimas três semanas", voltou a sublinhar a responsável da DGS, enumerando: o distanciamento social, higiene das mãos e das superfícies e a etiqueta respiratória, acrescidas do uso de máscaras sociais em espaços fechadas, como supermercados.

"Temos de continuar a conviver dentro dos nossos pequenos núcleos familiares, dos nossos pequenos núcleos de amigos mas com distanciamento social em relação às outras pessoas", recomendou. "Se não o continuarmos a fazer, a nossa curva vai subir porque o vírus continua a circular em Portugal, na Europa e no mundo", alertou.

"Há também franjas mais vulneráveis da população com problemas acrescidos -falo das populações sem-abrigo, dos migrantes, dos dependentes de drogas e de álcool - que enfrentam ainda mais dificuldades e temos o dever de proteger dando respostas ao nível do alojamento, da alimentação, dos consumos seguros e da manutenção das normas de higiene", apontou o governante. Um "trabalho crucial na prevenção de potenciais focos de Covid-19 mas também para evitar outros problemas de saúde, como as hepatites virais e o HIV", explicou.