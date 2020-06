Numa década, houve mais casamentos gays com estrangeiros

Catarina Silva Hoje às 11:52 Facebook

Desde que a lei permite uniões entre pessoas do mesmo sexo, 4441 casais trocaram alianças.

Uma década depois do casamento entre pessoas do mesmo sexo ter entrado em vigor em Portugal, o país tornou-se destino para casais estrangeiros trocarem alianças. Em dez anos, houve 2304 casamentos homossexuais em que pelo menos um dos noivos era estrangeiro, mais do que as uniões que se celebraram entre portugueses (2137). Hoje comemoram-se dez anos desde o primeiro casamento homossexual em Portugal.

A 7 de junho de 2010, apenas dois dias depois de a lei entrar em vigor, Portugal era palco do primeiro casamento lésbico do país. Teresa Pires e Helena Paixão escreveram a primeira de muitas páginas na história do casamento entre pessoas do mesmo sexo em Portugal. Desde então já 4441 casais gay trocaram alianças. A conquista aconteceu depois de muitos anos de ativismo, de pressão junto do poder político e de um debate fraturante.