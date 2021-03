Numa semana foram vacinadas mais 85.498 pessoas

Sandra Alves Hoje às 19:09, atualizado às 19:41 Facebook

Portugal tem 827.902 pessoas vacinadas contra a covid-19, ou seja, mais 85.498 numa semana. Valor corresponde a 8% da população.

Com a vacinação completa há 341.034 pessoas, o que corresponde a 46.033 segundas doses aplicadas na semana passada.

Segundo o relatório de vacinação da Direção-Geral da Saúde 8% da população portuguesa já foi vacinada e 3% já tem a vacinação completa.

A faixa etária dos 80 ou mais anos é a mais vacinada com a primeira dose, num total de 349.269 pessoas, que corresponde a 53%. Segue-se a faixa etária entre os 50-64 anos, com 200.596 inoculações (10%) e entre os 25 e 49 anos, com 185.603 vacinados (6%).

Com a vacinação completa, é a faixa etária dos 25 aos 49 anos que apresenta valores mais elevados: são 121.141 pessoas (4%), seguida de 104.011 idosos com 80 ou mais anos (16%).

Até aos 17 anos há 223 vacinados, dos quais 150 já têm a vacinação completa.

Até agora Portugal recebeu um total de 1.468.929 doses de vacinas contra a covid-19 e foram administradas 1.264.093.

Foi na região de Lisboa e Vale do Tejo que se vacinou mais na última semana: foram administradas 48.145 doses (num total de 384.711). Há 7% da população com a primeira dose e 3% com a vacinação completa.

No Norte foram reportadas mais 38.539 inoculações (381.184), com 8% da população residente com a primeira dose e 3% com a vacinação completa.

O Centro apresenta mais 30.637 vacinas administradas na última semana (270.470 no total), sendo que, 12% da população tem uma dose e 5% já tem a vacinação completa.

É o Alentejo que apresenta maior percentagem de população já vacinada. Foram aplicadas mais 7412 doses (85.755 desde o início do processo de vacinação), com 13% dos residentes a terem uma dose e 6% já com a segunda dose da vacina.

No Algarve foram vacinadas mais 6518 pessoas (45.040), o que representa 8% da população com a primeira dose e 3% com a vacinação completa.