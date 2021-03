Numa semana mais de 250 mil pessoas receberam uma dose da vacina

Ana Gaspar Hoje às 14:42 Facebook

Numa semana, mais 252 979 pessoas em Portugal receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19. Mas apenas 20 918 com a segunda. Da população com 80 anos ou mais, 80% já receberam pelo menos uma dose e destas 33% já têm a vacinação completa.

Os dados revelados esta quarta-feira pela Direção-geral da Saúde (DGS), no relatório da vacinação, dão conta de que já receberam uma dose, da vacina contra a covid-19, 1 196 971 pessoas, mais 252 979 do que na semana passada, o que equivale a 12% da população.

Com a vacinação completa (primeira e segunda dose), até 28 de março, eram 494 521 pessoas (5%), mais 20 918 do que o balanço anterior. Das 1 883 850 doses de vacinas recebidas, já foram administradas 1 753999, desde o início do processo.

Por idade, os dados revelam que é na faixa etária acima dos 80 anos que a vacinação está mais avançada em termos percentuais e também em termos absolutos. Tal como o coordenador da "task force" da vacinação, Henrique Gouveia e Melo, tinha antecipado na última semana, são já 80% (539 633) as pessoas com uma dose tomada e 33% (223 614) com a vacinação completa.

Nas restantes idades, no grupo entre os 65 e os 79 anos há 149 459 (9%) pessoas com uma dose tomada e destas 43 673 (3%) com as duas. Entre os 50 e os 54 anos, o número é mais elevado 244 924 (11%) com uma dose e 81 913 (4%) com as duas. Recorde-se que as pessoas com mais de 50 anos e as comorbilidades mais graves estão incluídas na primeira fase da vacinação.

Entre os 25 e os 49 anos, a vacinação também é elevada 241 723 (7%) e 134 059 (4%) com primeira e segunda dose, respetivamente, por ser nesta faixa que se encontram grande parte dos profissionais de saúde considerados prioritários.

Dos 18 aos 24 anos há 20 944 pessoas (3%) com uma dose e 11 072 (1%) com as duas. E dos zero aos 17 anos são 267 (0%) e 190 (0%). Recorde-se que a norma da DGS que define as prioridades de vacinação incluiu pessoas com trissomia 21 a partir dos 16 anos de idade.

Norte com mais vacinas

Por região, é na de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) que foram dadas mais vacinas na semana em análise (mais 95 190), de um total de 536 868. Mas é na região Norte que o número absoluto é maior 540 497 (mais 90 189). Na divisão por doses, o Norte tem 11% da população com uma dose e 4% com vacinação completa. LVT tem 10% dos residentes com uma inoculação e 4% com a segunda dose.

No Centro foram dadas 363 350 vacinas (mais 51 506), estando 16% da população com uma dose e 7% com as duas. E no Alentejo foram inoculadas 111 225 pessoas (mais 13 866), 16% com uma dose e 8% com as duas. No Algarve, o total de vacinas administradas é de 64 670 (mais 13 579). Destas 10% correspondem a uma imunização e 4% às duas.

Nas Regiões Autónomas, a Madeira deu 46 043 vacinas (mais 5 461), das quais 12% corresponderam à primeira inoculação e 6% à segunda. Nos Açores foram dadas 26 683 doses (mais 3 793), 7% da primeira dose, 4% da segunda.