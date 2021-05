Número de abortos sobe e inverte tendência com uma década

Ana Gaspar Hoje às 07:10 Facebook

Desde 2011 que as IVG estavam a diminuir. Mulheres entre os 25 e os 29 anos foram as que mais optaram por interromper a gravidez.

Em 2019, foram feitas 15 264 interrupções voluntárias da gravidez (IVG) em Portugal, mais 336 do que no ano anterior (14 928), um aumento de 2,25%, mostram dados do Eurostat. Este crescimento inverte a tendência de descida na realização de abortos que se verificava desde 2011, ano em ocorreram mais procedimentos (20 480) desde que o aborto foi legalizado em Portugal.

Os dados mostram que foram as mulheres entre os 25 e os 29 anos que mais fizeram IVG (3380). No entanto, esta faixa etária foi uma das que diminuiu em relação a 2018 (menos 150), ano em que também se registaram mais IVG nesta idade (3530).