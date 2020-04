Número de acidentes de trânsito caiu mais de 70% durante estado de emergência

JN/Agências Hoje às 08:49 Facebook

A sinistralidade rodoviária caiu mais de 70% nos primeiros 30 dias do estado de emergência, com menos 7.19 acidentes, uma tendência que se repetiu no número de feridos e vítimas mortais nas estradas portuguesas.

Em comunicado, o Ministério da Administração Interna (MAI) sublinha a queda acentuada do número de acidentes nas estradas entre os dias 19 de março e 17 de abril, por comparação com os períodos homólogos dos últimos quatro anos, passando de 10918 para 3199 acidentes registados.

Esta tendência confirma-se igualmente nos dados relativos a vítimas mortais, feridos graves e feridos leves (a 24 horas).

Segundo o MAI, no primeiro caso, os nove mortos registados no período em análise representam uma diminuição de 72% face ao período homólogo de 2019, no qual tinham sido registadas 32 vítimas mortais.

No que respeita aos feridos graves, os 51 registados nos primeiros 30 dias do estado de emergência decretado a propósito da covid-19 representam uma queda de 62% por comparação com o mesmo período de 2019 (134).

Já os 799 feridos ligeiros registados entre 19 de março e 17 de abril deste ano traduzem uma diminuição de 76% face ao período homólogo de 2019, no qual tinham sido contabilizados 3.362.

A tendência de queda está de igual modo refletida nos dados comparativos entre o fim de semana de Páscoa alargado deste ano (de 09 a 13 de abril) e o fim de semana homólogo de 2019 (de 18 a 22 de abril), com uma diminuição em todos os indicadores.

As autoridades registaram menos 1107 acidentes este ano (-73%), dos quais resultaram menos sete mortos (-78%), menos 32 feridos graves (-86%) e menos 408 feridos leves (-81%).

Embora estes números estejam associados ao estado de emergência e à considerável diminuição do fluxo de circulação rodoviária resultante desta realidade, o MAI sublinha que os dados refletem "de forma exemplar" como os portugueses têm contribuído para conter o surto da Covid-19 em Portugal.

O país está em estado de emergência até ao próximo dia 02 de maio por causa da pandemia de Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

Os últimos dados oficiais indicam que Portugal regista 785 mortos associados à covid-19 e 21.982 casos de infeção.