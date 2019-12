Número de bebés volta a crescer pelo segundo ano consecutivo

Joana Amorim Hoje às 08:14 Facebook

Nos primeiros 11 meses, nasceram mais 230 bebés. Subida expressiva em Setúbal, com mais nados-vivos do que Braga. Registados menos 20 óbitos com menos de um ano.

Até novembro deste ano, verificou-se uma discreta subida na natalidade, com um aumento de 0,3% no número de nascimentos, e uma descida na mortalidade infantil. É o segundo ano consecutivo de recuperação, uma vez que em 2018 também se registou uma subida de 1%. O Interior do país, no entanto, fica cada vez mais para trás.

De acordo com o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, nos primeiros 11 meses deste ano, houve mais 230 recém-nascidos a fazerem o teste do pezinho. São 80.714 (30% em Lisboa). Ainda assim, do ponto de vista demográfico, não se pode falar numa tendência.