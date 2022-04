Número de casos e de mortos por covid-19 diminuem em Portugal

JN Hoje às 19:23 Facebook

Portugal registou, na última semana, mais 57 267 casos e 119 mortes por covid-19. Face ao período anterior, houve uma diminuição do número de contágios e também no número de vítimas mortais, apesar de se ter verificado um ligeiro aumento nos internamentos.

De acordo com o relatório semanal da Direção-Geral da Saúde (DGS), houve mais 57 267 contágios por covid-19. Os dados, relativos ao período entre 19 e 25 de abril, refletem uma diminuição 2757 infeções face ao número reportado no último balanço.

O maior número de contágios concentrou-se, durante a semana em análise, na região de Lisboa e Vale do Tejo (18 724), ainda que tenha sido inferior (- 1949). Seguiu-se o Norte, com 17 333, o Centro com 11 244, o Alentejo com 3632 e o Algarve com 2467. O arquipélago dos Açores somou 2219 casos e da Madeira 1648. Como tem sido habitual, o grupo etário onde se verificou maior prevalência da doença foi o dos 40 aos 49 anos (9340).