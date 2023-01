Número de centenários quase duplica numa década

Sara Sofia Gonçalves Hoje às 08:06 Facebook

Aumento da longevidade não tem sido acompanhado de mais qualidade de vida. Preparar o envelhecimento deve ser uma tarefa da sociedade mas também individual.

Em 2021, Portugal tinha 2801 centenários. Dez anos antes, eram apenas 1526 as pessoas com 100 ou mais anos. Os números são retirados dos resultados finais dos Censos 2021, divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) em novembro passado. Numa década, Portugal assistiu a um aumento de 84% no número de centenários: em 2001, havia apenas 589, o que significa que o movimento se acentuou e o número mais do que quadruplicou.

Apesar do aumento da longevidade ser "uma inquestionável conquista civilizacional", o psicólogo Óscar Ribeiro, especialista em envelhecimento, considera que o aumento do número de centenários - e as previsões para a evolução desta incidência no futuro - acarreta desafios de peso para a sociedade. Este prolongamento da vida "pressupõe gerir de modo ajustado e integrado as doenças que aparecem nas idades mais avançadas, o financiamento dessas vidas mais longas, e a necessidade de revisitar a visão que temos da nossa existência".