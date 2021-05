Número de dentistas aumentou quase 70% numa década

João Queiroz Hoje às 07:00 Facebook

Portugal tem mais do dobro dos dentistas recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Emigração também continua a subir: França é agora o principal destino.

A 31 de dezembro de 2020, a Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) contava 11 640 membros com inscrição ativa, mais 4 735 (68%) do que em 2010 (6950). O que significa que Portugal tem hoje o rácio de um dentista para 884 habitantes, bem acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde para a Europa Ocidental (um por cerca de dois mil habitantes). Mas não tem uma distribuição geográfica homogénea, verificando-se grandes discrepâncias entre regiões - o maior excesso está na Área Metropolitana do Porto (AMP).