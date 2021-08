Número de diplomados no Ensino Superior dos 30 aos 34 anos sobe para 45,5%

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 18:51 Facebook

O número de diplomados pelo Ensino Superior com idades entre os 30 e os 34 anos aumentou para 45,5% no fim do segundo trimestre deste ano, revelou o ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Portugal atingiu também um novo máximo histórico de diplomados em 2019/20, com quase 86 mil alunos a concluírem cursos superiores.

Os dados relativos aos novos diplomados da faixa etária referida representam uma subida de 6% face a igual período de 2019 e um crescimento de 15% (correspondente a 60 mil pessoas) por comparação com o mesmo período de 2015.

Segundo a nota do ministério, estes números reforçam a "tendência crescente dos últimos anos" no que toca à taxa de escolaridade no Ensino Superior dos 30 aos 34 anos. Os valores atuais continuam a colocar os cidadãos destas idades residentes em Portugal "acima da meta europeia de 40% assumida no âmbito da Estratégia Europa 2020".

Já quanto ao número de diplomados, os 85.799 alunos que concluíram um curso superior em 2019/20 representam um novo recorde no país. Ao todo, são mais 4.661 do que no ano letivo anterior, o que significa uma subida de 6%.

O Governo sublinha que esse resultado corresponde ao "quarto crescimento anual consecutivo e a taxa de crescimento anual mais elevada desde 2006/07".

Atualmente, a população ativa com o Ensino Superior concluído "supera 1.7 milhões de pessoas no segundo trimestre de 2021", revela o Executivo. Trata-se de um aumento de 39% face ao período homólogo de 2015, o que significa mais 450 mil pessoas.

O número de conclusões de cursos superiores técnicos em 2019/20 foi o maior de sempre, fixando-se nos 4 791.